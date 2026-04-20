Festa della Liberazione tra degustazioni e visite guidate | porte aperte in abbazia a San Martino delle Scale

Durante il weekend del 25 aprile, l’abbazia di San Martino delle Scale rimarrà aperta al pubblico offrendo visite guidate e degustazioni. La storica abbazia, la più grande ancora attiva in Italia, accoglierà visitatori desiderosi di conoscere la sua storia e la spiritualità benedettina. Oltre agli aspetti religiosi, saranno presenti anche esposizioni di opere d’arte e assaggi di prodotti gastronomici locali. L’accesso sarà gratuito e aperto a tutti.

Anche il weekend del 25 aprile sarà possibile visitare l'abbazia di San Martino delle scale, la più grande ancora attiva in Italia, che apre le sue porte per il quarto weekend di aprile, alla scoperta della storia e della spiritualità benedettina, ma anche dei tesori artistici e gastronomici del.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate San Martino delle Scale, nel weekend visite guidate con degustazioni in abbaziaCon l'arrivo della primavera è ancora più bello visitare l'abbazia di San Martino delle Scale, la più grande ancora attiva in Italia, che apre le sue... Tour tra fede, arte e luppolo a San Martino delle Scale: visite e degustazioni in AbbaziaL’Abbazia di San Martino delle Scale apre le sue porte anche a febbraio e invita il pubblico a un nuovo ciclo di visite guidate a fine febbraio. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: 25 aprile - Festa della Liberazione; Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso in tutta la città; Festa della Liberazione 2026; 25 aprile Festa della Liberazione 81° Anniversario. Monteu Roero, Festa della Liberazione tra memoria e cultura con l’associazione Bel MonteuLa Resistenza nel Roero... e non solo, tanti eventi a partire da lunedì 20 aprile per ricordare la storia e coinvolgere la comunità ... targatocn.it Festa della Liberazione, a Empoli tre cortei per l'81° anniversario tra centro, Santa Maria e FontanellaEmpoli celebra il 25 aprile 2026 l'81° anniversario della Liberazione. Messa a Sant'Andrea, cortei e deposizione corone ... gonews.it 81esima Festa della Liberazione. San Casciano celebra la ricorrenza con un ventaglio di iniziative. Tutte tese a celebrare i principi della Costituzione. Il ricco programma di eventi culturali e cerimonie solenni si apre il 20 aprile. LEGGI SUL GAZZETTINO - facebook.com facebook