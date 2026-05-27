Ferrovie piano da 11 miliardi | 1.300 cantieri per il nuovo sistema

? Domande chiave Come influirà l'aumento del 115% delle interruzioni sui vostri viaggi?. Quanto inciderà l'indotto ferroviario sul PIL nazionale nel 2025?. Chi sono i 112mila lavoratori coinvolti nel nuovo piano infrastrutturale?. Perché la gestione dei cantieri PNRR comporterà disagi alla mobilità?.? In Breve Investimenti del 63% destinati a grandi opere e 37% all'efficienza del sistema.. Indotto stimato di 20,5 miliardi di euro con impatto sul Pil di 8,6 miliardi.. Coinvolgimento di 112mila lavoratori per gestire 700 nuovi cantieri e 600 di manutenzione.. Interruzioni programmate aumentate del 115% rispetto al 2023 per lavori legati al Pnrr. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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