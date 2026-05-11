Ferrovie 1.300 cantieri e 11 miliardi | il piano per la nuova rete

Da ameve.eu 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha presentato un piano da 11 miliardi di euro per la realizzazione di 1.300 cantieri sulle ferrovie nazionali, con l’obiettivo di migliorare la rete. Durante i lavori, che coinvolgeranno diverse tratte strategiche, sono previsti circa 272mila blocchi annui che interesseranno i viaggi estivi. Tra luglio e agosto, alcune linee subiranno interruzioni totali, influenzando gli spostamenti di molte persone.

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? Punti chiave Come influenzeranno i 272mila blocchi annuali i tuoi viaggi estivi?. Quali tratte strategiche subiranno interruzioni totali tra luglio e agosto?. Come verranno ripartiti gli 11 miliardi tra grandi opere e manutenzione?. Dove si concentreranno i nuovi collegamenti veloci entro il 2027?.? In Breve Investimenti 2025 da 11,6 miliardi con 112mila lavoratori coinvolti nel settore.. Budget diviso tra 63% grandi opere e 37% manutenzione costante della rete.. Blocchi estivi 2026 su tratte Milano-Venezia, Milano-Bologna e Firenze-Roma.. Obiettivo aumentare del 30% la popolazione raggiunta dai collegamenti ferroviari veloci..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

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