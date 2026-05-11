Ferrovie 1.300 cantieri e 11 miliardi | il piano per la nuova rete
Il governo ha presentato un piano da 11 miliardi di euro per la realizzazione di 1.300 cantieri sulle ferrovie nazionali, con l’obiettivo di migliorare la rete. Durante i lavori, che coinvolgeranno diverse tratte strategiche, sono previsti circa 272mila blocchi annui che interesseranno i viaggi estivi. Tra luglio e agosto, alcune linee subiranno interruzioni totali, influenzando gli spostamenti di molte persone.
? Punti chiave Come influenzeranno i 272mila blocchi annuali i tuoi viaggi estivi?. Quali tratte strategiche subiranno interruzioni totali tra luglio e agosto?. Come verranno ripartiti gli 11 miliardi tra grandi opere e manutenzione?. Dove si concentreranno i nuovi collegamenti veloci entro il 2027?.? In Breve Investimenti 2025 da 11,6 miliardi con 112mila lavoratori coinvolti nel settore.. Budget diviso tra 63% grandi opere e 37% manutenzione costante della rete.. Blocchi estivi 2026 su tratte Milano-Venezia, Milano-Bologna e Firenze-Roma.. Obiettivo aumentare del 30% la popolazione raggiunta dai collegamenti ferroviari veloci..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu
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