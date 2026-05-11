Ferrovie 1.300 cantieri e 11 miliardi | il piano per la nuova rete

Il governo ha presentato un piano da 11 miliardi di euro per la realizzazione di 1.300 cantieri sulle ferrovie nazionali, con l’obiettivo di migliorare la rete. Durante i lavori, che coinvolgeranno diverse tratte strategiche, sono previsti circa 272mila blocchi annui che interesseranno i viaggi estivi. Tra luglio e agosto, alcune linee subiranno interruzioni totali, influenzando gli spostamenti di molte persone.

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