Ferrovie 1.300 cantieri in estate | piano da 11 miliardi per Rfi

Durante l’estate, sono previsti oltre 1.300 cantieri lungo le linee ferroviarie, con un piano da 11 miliardi di euro destinato a Rete Ferroviaria Italiana. Durante il mese di agosto, alcune tratte saranno soggette a blocchi totali per permettere lo svolgimento dei lavori. L’intervento interesserà diverse linee, influenzando i collegamenti e gli orari di partenza e arrivo dei treni.

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