Ferrovie 1.300 cantieri in estate | piano da 11 miliardi per Rfi
Durante l’estate, sono previsti oltre 1.300 cantieri lungo le linee ferroviarie, con un piano da 11 miliardi di euro destinato a Rete Ferroviaria Italiana. Durante il mese di agosto, alcune tratte saranno soggette a blocchi totali per permettere lo svolgimento dei lavori. L’intervento interesserà diverse linee, influenzando i collegamenti e gli orari di partenza e arrivo dei treni.
? Punti chiave Quali tratte specifiche subiranno blocchi totali durante il mese di agosto?. Come influiranno i 1.300 cantieri sui tempi di percorrenza dell'Alta Velocità?. Chi riceverà sconti sulle tariffe per i disagi causati dai lavori?. Perché le interruzioni programmate sono aumentate del 115% rispetto al passato?.? In Breve Interruzioni programmate aumentate del 115% rispetto al periodo precedente.. Blocchi Milano-Genova dal 20 luglio al 28 agosto per lavori sul Ponte Po.. Deviazioni Firenze-Roma tra il 10 e il 28 agosto su tratte convenzionali.. Codacons chiede sconti tariffari per compensare i disagi ai passeggeri coinvolti.. L’amministratore delegato di Rfi, Aldo Isi, ha confermato che oltre 1.🔗 Leggi su Ameve.eu
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