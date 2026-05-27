Durante l’estate, il servizio ferroviario tra Empoli e Granaiolo non subirà interruzioni. La linea sarà operativa senza sospensioni o modifiche temporanee. La decisione è stata comunicata da chi gestisce il servizio, garantendo continuità nel collegamento tra le due località durante il periodo estivo.

Sarà un’estate più serena per i viaggitori della linea ferroviaria Empoli-Granaiolo: nessuna interruzione estiva sulla tratta. È una delle principali novità emerse ieri nel primo incontro del tavolo istituzionale dedicato alla linea Empoli-Siena, convocato dall’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni nell’ambito dell’iniziativa “Territori a bordo”. All’incontro hanno partecipato RFI, Trenitalia, rappresentanti istituzionali regionali e locali, e i comitati dei pendolari del territorio. Al centro del confronto, l’andamento del progetto di potenziamento della linea, con particolare riferimento al raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo, all’ elettrificazione della tratta e alla programmazione dei lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ferrovia, raddoppio Empoli-Granaiolo: "Nessuna interruzione sulle linea"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Nessuna interruzione didattica e nessuna classe scoperta"In risposta alle voci circolate riguardo a presunti festeggiamenti calcistici durante l’orario di lezione, la dirigente scolastica precisa che non ci...

Iniziate a Manoppello le demolizioni delle case per il raddoppio della ferrovia Pescara-Roma [FOTO]A Manoppello sono cominciate le demolizioni di alcune abitazioni lungo via Galilei, nell’ambito dei lavori di raddoppio della ferrovia Pescara-Roma.

Temi più discussi: Ferrovia Empoli-Siena, Boni: Nessuna interruzione estiva nella tratta Empoli-Granaiolo; Linea ferroviaria Empoli-Siena, ecco quando si fermerà; Linea Empoli-Siena, nessuna interruzione estiva tra Empoli e Granaiolo.

Ferrovia, raddoppio Empoli-Granaiolo: Nessuna interruzione sulle lineaSarà un’estate più serena per i viaggitori della linea ferroviaria Empoli-Granaiolo: nessuna interruzione estiva sulla tratta. È una delle principali novità emerse ieri nel primo incontro del tavolo i ... lanazione.it

Linea Empoli-Siena, i lavori si spostano in autunno: confermati i treni a luglio e agostoPrimo vertice del tavolo istituzionale Territori a bordo sulla linea per Siena: i cantieri per il raddoppio e l'elettrificazione vanno avanti, ma i treni non si fermeranno a luglio e agosto ... intoscana.it