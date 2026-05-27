Ferrovia raddoppio Empoli-Granaiolo | Nessuna interruzione sulle linea

Da lanazione.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’estate, il servizio ferroviario tra Empoli e Granaiolo non subirà interruzioni. La linea sarà operativa senza sospensioni o modifiche temporanee. La decisione è stata comunicata da chi gestisce il servizio, garantendo continuità nel collegamento tra le due località durante il periodo estivo.

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Sarà un’estate più serena per i viaggitori della linea ferroviaria Empoli-Granaiolo: nessuna interruzione estiva sulla tratta. È una delle principali novità emerse ieri nel primo incontro del tavolo istituzionale dedicato alla linea Empoli-Siena, convocato dall’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni nell’ambito dell’iniziativa “Territori a bordo”. All’incontro hanno partecipato RFI, Trenitalia, rappresentanti istituzionali regionali e locali, e i comitati dei pendolari del territorio. Al centro del confronto, l’andamento del progetto di potenziamento della linea, con particolare riferimento al raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo, all’ elettrificazione della tratta e alla programmazione dei lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Ferrovia, raddoppio Empoli-Granaiolo: "Nessuna interruzione sulle linea"
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