Nessuna interruzione didattica e nessuna classe scoperta

In risposta alle voci circolate riguardo a presunti festeggiamenti calcistici durante l’orario di lezione, la dirigente scolastica precisa che non ci sono state interruzioni delle attività didattiche e nessuna classe è stata lasciata scoperta. La dirigente ha ritenuto necessario chiarire la situazione per fare chiarezza sulla presenza del personale durante l’orario di servizio, rassicurando che tutte le attività scolastiche si sono svolte regolarmente senza interruzioni o mancanze.

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In relazione alle recenti allusioni e ai presunti festeggiamenti calcistici che avrebbero coinvolto il personale della scuola durante l’orario di servizio, la sottoscritta Dirigente Scolastica ci tiene a ristabilire la corretta realtà dei fatti. Non vi è stato alcun festeggiamento organizzato, né tanto meno alcuna interruzione delle regolari attività didattiche o di servizio. L’episodio citato si riduce esclusivamente al gesto privato e spontaneo, privato e autofinanziato di un assistente tecnico, che, in un momento di pausa, ha voluto condividere un dolce, acquistato ed introdotto dall’esterno, con la sottoscritta i colleghi presenti. Nessun docente in orario di servizio è stato coinvolto, nessun appuntamento è stato saltato, nessuna classe è rimasta scoperta ed i telefonisportelli della segreteria erano correttamente presidiati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Nessuna interruzione didattica e nessuna classe scoperta" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Scuola Magica – Dove imparare è un Gioco Sullo stesso argomento Iran, Tajani: "Nessuna interruzione relazioni diplomatiche"“Ieri sera sono usciti dall’Iran tutti i diplomatici dell’ambasciata che si è trasferita a Baku in Azerbaigian”. Leggi anche: Aborto farmacologico in Emilia-Romagna, Fabi: “Nessuna interruzione solo al telefono”