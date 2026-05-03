Iniziate a Manoppello le demolizioni delle case per il raddoppio della ferrovia Pescara-Roma FOTO
A Manoppello sono cominciate le demolizioni di alcune abitazioni lungo via Galilei, nell’ambito dei lavori di raddoppio della ferrovia Pescara-Roma. Le operazioni hanno preso il via questa settimana e riguardano un primo fabbricato situato in quella zona. Il progetto di ampliamento della linea ferroviaria prevede interventi simili in altre aree lungo il percorso. Le demolizioni sono state comunicante ai residenti interessati.
Sono iniziate da un fabbricato di via Galilei le demolizioni previste nel progetto di raddoppio ferroviario della linea Pescara-Roma. Le attività della ditta incaricata seguono un protocollo rigido e articolato che prevede una doppia approvazione da parte di Rfi (Rete ferroviaria italiana) e Arta.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Notizie correlate
Leggi anche: Al via il raddoppio del Ponte Corleone: iniziate le operazioni di montaggio della struttura in acciaio
Alta velocità, piano entro settembre. Il raddoppio della ferrovia tra Bologna e Castel Bolognese sarà realtà nel 2034Bologna, 4 aprile 2026 – Termine della fase progettuale entro la fine dell’estate, con avvio dell’iter di approvazione nell’ultimo trimestre...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Iniziate a Manoppello le demolizioni delle case per il raddoppio della ferrovia Pescara-Roma [FOTO]Sono state avviate nei giorni scorsi in via Galilei a Manoppello le operazioni di abbattimento delle abitazioni che dovranno lasciare spazio al raddoppio della linea ferroviaria ... ilpescara.it
Raddoppio Pescara-Roma, fondi a Comuni attraversati dal progettoLe risorse pari all'1% del costo totale dell'intervento per il raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma saranno trasferite ai Comuni interessati dai lavori. È l'accordo raggiunto a Pescara, nel ... ansa.it