Iniziate a Manoppello le demolizioni delle case per il raddoppio della ferrovia Pescara-Roma FOTO

A Manoppello sono cominciate le demolizioni di alcune abitazioni lungo via Galilei, nell’ambito dei lavori di raddoppio della ferrovia Pescara-Roma. Le operazioni hanno preso il via questa settimana e riguardano un primo fabbricato situato in quella zona. Il progetto di ampliamento della linea ferroviaria prevede interventi simili in altre aree lungo il percorso. Le demolizioni sono state comunicante ai residenti interessati.