Ferrari presenta Luce e sbanda in borsa
Ferrari ha annunciato il lancio della prima vettura elettrica, chiamata “Luce”. La presentazione ha causato una flessione del prezzo delle azioni dell’azienda in borsa. La notizia ha generato reazioni contrastanti tra investitori e analisti, con alcuni che hanno espresso scetticismo e altri che hanno previsto un possibile impatto positivo sul mercato. La società non ha ancora fornito dettagli tecnici sulla vettura o sui piani di produzione.
Debutta la prima auto elettrica della Ferrari, ma non mancano applausi e critiche. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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La nuova Ferrari Luce è stata presentata a papa Leone XIV nella residenza di Castel Gandolfo. Erano presenti il presidente John Elkann, l'amministratore delegato Benedetto Vigna, insieme ad altri dirigenti e tecnici dell'azienda. È stata una grande emozione facebook
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