ferrari presenta luce e sbanda in borsa

Notizia in breve

Ferrari ha annunciato il lancio della prima vettura elettrica, chiamata “Luce”. La presentazione ha causato una flessione del prezzo delle azioni dell’azienda in borsa. La notizia ha generato reazioni contrastanti tra investitori e analisti, con alcuni che hanno espresso scetticismo e altri che hanno previsto un possibile impatto positivo sul mercato. La società non ha ancora fornito dettagli tecnici sulla vettura o sui piani di produzione.