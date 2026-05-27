Ferrari Luce il web accende i fari | i meme più virali

La Ferrari Luce, ancora non in circolazione sulle strade, ha già conquistato il web con numerosi meme virali. La vettura non è stata ancora presentata ufficialmente, ma sui social sono già comparsi contenuti scherzosi e commenti di utenti che si sono concentrati sul suo design e sulle aspettative. La diffusione dei meme ha contribuito a creare attesa e curiosità intorno al modello, che è stato oggetto di numerosi post e condivisioni.

Roma, 26 maggio 2026 – La Ferrari Luce non è ancora scesa davvero in strada, ma online ha già fatto strada. Presentata come la prima auto completamente elettrica del Cavallino ( leggi qui ), la nuova creatura di Maranello ha acceso il dibattito tra appassionati, puristi e semplici frequentatori dei social. E, come spesso accade quando un mito cambia pelle, Internet non ha perso tempo: prima ancora delle prove su strada, sono arrivati i meme. Il risultato è una pioggia di fotomontaggi, battute e paragoni più o meno affettuosi. C’è chi l’ha vista come una sorta di Apple Car mai nata, chi ci ha trovato somiglianze con un Magic Mouse, chi ha immaginato il Cavallino alle prese con prese elettriche, caricabatterie e crisi d’identità da supercar silenziosa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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