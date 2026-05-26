Il Cavallino accende la Luce È la prima elettrica al 100% La Ferrari più versatile della storia

La Ferrari ha presentato la sua prima vettura completamente elettrica, denominata Luce. Si tratta della prima auto a zero emissioni nella storia della casa di Maranello, con oltre ottant’anni di produzione. La Ferrari Luce viene descritta come la vettura più versatile mai realizzata dall’azienda. La presentazione è avvenuta il 26 maggio 2026 a Roma, suscitando sorpresa tra gli appassionati e gli esperti del settore automobilistico.

Roma, 26 maggio 2026 – Sorprendente e spiazzante. Sono gli aggettivi che meglio definiscono la nuova Ferrari Luce, prima elettrica pura in ottant’anni di storia della Casa di Maranello. Presentata in pompa magna a Roma nella futuristica struttura della Vela di Calatrava a Tor Vergata, ha stupito il pubblico di ottocento clienti ansiosi di scoprire l’ultima creatura del Cavallino. Ci aspettavamo una supercar affusolata e nutrita di elettroni e invece ci troviamo davanti una grande berlina a cinque posti con linea da GT, porte posteriori che si aprono controvento e un ampio bagagliaio da 580 litri per le gite domenicali. https:www.quotidiano.netvideocronacaferrari-presenta-luce-la-prima-elettrica-del-cavallino-q1c661xk “La Ferrari più versatile della storia”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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