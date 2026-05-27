Gli analisti finanziari ritengono che Ferrari Luce, nonostante le critiche, troverà il suo pubblico. Gli esperti di Borsa hanno espresso giudizi positivi o neutrali sull'impatto dell'azienda, senza prevedere effetti negativi significativi. La valutazione si basa su analisi di mercato e potenzialità di crescita, mantenendo una prospettiva favorevole o cauta. La discussione riguarda le future performance e il posizionamento nel settore, senza indicazioni di rischi immediati o problemi evidenti.

Dalla sera di lunedì 25 maggio i social, e non solo (Montezemolo in primo luogo), sono affollati di commenti negativi riguardo la Ferrari Luce, la prima elettrica della casa di Maranello. Il riflesso in Borsa a Milano, martedì 26, è stato di un calo del titolo dell'8,37% (al Nasdaq -4,64%). Nonostante tutto, il giorno dopo le critiche dure, se non durissime, già il 27 maggio Ferrari tenta di recuperare terreno. I titoli del Cavallino a Piazza Affari mettono a segno un progresso del 2,36% a 290,75 euro. "Riteniamo che la Ferrari Luce rappresenti uno dei progetti a maggiore rischio nella storia recente del marchio, alla luce della combinazione tra motorizzazione, design e target di clientela", notano gli analisti di Intermonte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferrari Luce, gli analisti finanziari: "Troverà il suo pubblico"

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