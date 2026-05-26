Nuova Ferrari Luce | foto ufficiali 1.050 CV e 530 km ecco la prima elettrica?

Notizia in breve

La Ferrari Luce è stata presentata ufficialmente il 25 maggio 2026 alla Vela di Calatrava di Roma. La vettura è la prima Ferrari completamente elettrica, con una potenza di 1.050 cavalli e un’autonomia di 530 chilometri. Sono state diffuse foto ufficiali che mostrano il design del modello. La presentazione ha coinvolto la rivelazione di dettagli tecnici e immagini del veicolo.