Nuova Ferrari Luce | foto ufficiali 1.050 CV e 530 km ecco la prima elettrica?
La Ferrari Luce è stata presentata ufficialmente il 25 maggio 2026 alla Vela di Calatrava di Roma. La vettura è la prima Ferrari completamente elettrica, con una potenza di 1.050 cavalli e un’autonomia di 530 chilometri. Sono state diffuse foto ufficiali che mostrano il design del modello. La presentazione ha coinvolto la rivelazione di dettagli tecnici e immagini del veicolo.
La Ferrari Luce è stata presentata ufficialmente lunedì 25 maggio 2026 alla Vela di Calatrava di Roma. È la prima Ferrari completamente elettrica della storia, una vettura sportiva a quattro porte e cinque posti, costruita su una piattaforma dedicata sviluppata interamente nel nuovo stabilimento E-Building di Maranello. Il Cavallino Rampante ha scelto la Capitale per inaugurare il nuovo capitolo a 79 anni esatti dalla prima vittoria ufficiale del marchio (Gran Premio di Roma alle Terme di Caracalla, 25 maggio 1947, Ferrari 125 S). Ferrari Luce, vista posteriore tre quarti. Foto ufficiale Ferrari S.p.A. Prima Ferrari elettrica e prima a cinque posti. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
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