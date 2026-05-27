Una pensionata di Fermo ha trovato all’interno di una scatola di biscotti, conservata per molti anni, alcuni libretti di risparmio datati circa 70 anni fa. La donna ha scoperto che i libretti contenevano una somma di denaro ancora valida. La scatola era stata lasciata in casa senza essere aperta per decenni. La scoperta è stata fatta durante un’operazione di riordino domestico. La pensionata ha contattato le autorità per verificare i dettagli sui libretti.

Una semplice scatola di biscotti custodita in casa per anni si sarebbe trasformata in una scoperta incredibile per una pensionata di Fermo. La donna avrebbe infatti ritrovato tre vecchi libretti di risparmio cartacei risalenti agli anni Sessanta e Settanta, emessi dalla storica Cassa di Risparmio di Fermo. A prima vista le cifre sembravano irrisorie: tra mille e cinquemila lire. Ma secondo una perizia effettuata da un’associazione di legali, il valore attuale dei titoli potrebbe arrivare addirittura a circa 73mila euro grazie agli interessi maturati nel tempo. La pensionata ha quindi deciso di avviare un’azione legale per tentare di ottenere il rimborso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fermo, nella scatola di biscotti libretti di risparmio di 70 anni fa: anziana trova una fortuna

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