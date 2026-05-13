Perché gli infermieri che lavorano negli ospedali di Monza e Brianza hanno ricevuto una scatola di biscotti

In diversi ospedali della zona di Monza e Brianza, gli infermieri hanno ricevuto in dono delle scatole di biscotti. La consegna è avvenuta direttamente sul posto di lavoro, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o chi abbia organizzato l'iniziativa. La distribuzione si è svolta in un momento in cui gli operatori sanitari sono sotto pressione per le numerose responsabilità quotidiane.

Una scatola di biscotti consegnata agli infermieri in servizio negli ospedali di Monza e della Brianza. Un gesto speciale quello che il NurSind di Monza e Brianza ha voluto compiere in occasione del 12 maggio quando si celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere. Il significato di quei.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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