Il nuovo sindaco di Fermo ha annunciato che la giunta sarà composta e pronta in dieci giorni. La priorità sarà concentrata sui lavori pubblici. Dopo aver vinto le elezioni al primo turno, ha dichiarato di voler avviare subito le procedure per l’insediamento della nuova amministrazione, puntando a interventi immediati nel settore delle opere pubbliche. La sua nomina si è verificata nel primo giorno ufficiale da sindaco.

Primo giorno da sindaco per Alberto Scarfini che dopo la cavalcata elettorale con cui ha centrato l’elezione al primo turno riaffermando, in città, l’imbattibilità del progetto civico, ha vissuto ieri la prima giornata da primo cittadino. Chiusa la festa in piazza, come è stata la prima notte da sindaco? «È stata la notte della consapevolezza della responsabilità che ci aspetta, che è un multiplo della libertà di scelta di candidarsi e di vincere». Cosa vi siete detti con moglie e figli? «Semplicemente ci siamo abbracciati. Ci siamo guardati negli occhi e gli sguardi hanno contato più delle parole». Perchè la dedica a suo padre? «Era appassionato della politica e della città di Fermo: questi valori me li ha trasmessi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Fermo, il neo sindaco Scarfini: «Giunta pronta in 10 giorni. Priorità lavori pubblici»

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