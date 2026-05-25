A Fermo, Alberto Scarfini ha ottenuto il 53% dei voti alle elezioni comunali e attende l’ufficialità per essere proclamato sindaco. La sua candidatura si collega alla continuità con il sindaco uscente. I risultati definitivi confermeranno l’esito delle urne, che vede Scarfini come il candidato con il maggior consenso. La sua vittoria è considerata certa, in attesa delle comunicazioni ufficiali.

Elezioni comunali a Fermo, capoluogo di provincia, il laboratorio marchigiano ha un solo vincitore: Alberto Scarfini, ideale linea di collegamento del sindaco uscente Paolo Calcinaro, oggi assessore regionale alla Sanità, capace di indossare la fascia tricolore senza ballottaggio. Si attendono solo i risultati definitivi. «Sono contentissimo - ha detto Scarfini - aspettiamo solo la sicurezza per rispetto dei numeri. Non bci aspettavamo subito un risultato così al primo turno. Ma sapevo che avevamo lavorato bene, quando siamo scesi in città. Fermo ha scelto la fermanità, ha scelto lavoro importante, sapremo innovarlo ma dove partire. Abbiamo bisogno di ambizione. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Elezioni comunali a Fermo, Scarfini (53%) aspetta solo l'ufficialità per diventare subito sindaco: «Scelta la fermanità» ? Gli aggiornamenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elezioni comunali a San Benedetto, per Mozzoni sindaco manca solo l'ufficialità. ? Gli aggiornamentiA San Benedetto, le elezioni comunali si sono concluse con la vittoria di Nicola Mozzoni, albergatore e ex presidente di un'associazione di categoria.

Elezioni a Fermo, intervista al candidato sindaco Alberto Maria ScarfiniA Fermo si avvicinano le elezioni comunali e si è svolta un'intervista al candidato sindaco Alberto Maria Scarfini.

Temi più discussi: Fermo elezioni comunali 2026: corsa a 4. Per 122 l’esordio alle urne. Guida al voto; Amministrative, alle 12 a Fermo e Macerata affluenza in calo intorno al 13,40%; Marche, dove e quando si vota per le comunali 2026: elezioni in 27 comuni, le sfide di Macerata e Fermo; Elezioni amministrative, come si vota: la scheda elettorale, le preferenze e il voto disgiunto (dove si può). La guida.

Elezioni comunali a Fermo, Scarfini (53%) aspetta solo l'ufficialità per diventare subito sindaco: Scelta la fermanità Gli aggiornamentiElezioni comunali a Fermo, capoluogo di provincia. Il laboratorio marchigiano ha un vincitore: Alberto Scarfini, ideale linea di collegamento del sindaco uscente Paolo Calcinaro, oggi ... corriereadriatico.it

Per le elezioni comunali nelle Marche alle 12 affluenza al 13,70%. Nei capoluoghi Macerata e Fermo votanti in calo rispettivamente al 13,45% e 13,39% #ANSA x.com

[Megathread] Elezioni amministrative 2026 - Primo turno reddit

Lo speciale sulle elezioni comunaliLeggi su Sky TG24 l'articolo Risultati elezioni comunali 2026, exit poll: Cdx avanti a Venezia, De Luca a Salerno. LIVE ... tg24.sky.it