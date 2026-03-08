In manette spacciatore di paese | in casa proiettili e un etto di cocaina

I carabinieri di Calcinato hanno arrestato un cittadino albanese del 1978, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti e munizioni. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati in casa circa un etto di cocaina, hashish e diverse munizioni, tra cui alcuni proiettili. L’uomo è stato portato in caserma e adesso si trova in attesa di essere processato.

Un’operazione dei carabinieri di Calcinato ha portato all’arresto di un cittadino albanese del 1978, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di cocaina, hashish e munizioni. L’uomo era seguito da tempo dai militari, che hanno deciso di effettuare una perquisizione mirata nella sua abitazione. Durante il controllo, hanno rinvenuto circa un etto di cocaina, cinque grammi di hashish e diverse munizioni: dieci proiettili di calibro 22 e ventisei di calibro 9. La scoperta hanno confermato quanto temevano gli inquirenti, che avevano da tempo osservato movimenti sospetti attorno all’uomo e alla sua residenza. Dopo l’arresto, il cittadino albanese è stato portato davanti al giudice, che sabato mattina ha disposto la misura dei domiciliari. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

