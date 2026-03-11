Cocaina e appunti con nomi e importi spacciatore in manette

Una persona di 29 anni di nazionalità albanese è stata arrestata dalla polizia con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le perquisizioni, sono stati trovati cocaina e appunti contenenti nomi e importi relativi alle transazioni. L’arrestato si trovava in una strada di città quando è stato fermato e sottoposto a controllo.

La polizia ha arrestato un cittadino albanese di 29 anni per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.Gli agenti di una volante, durante il regolare pattugliamento, transitando in corso Gastaldi intorno alle 12 di martedì 10 marzo 2026, hanno notato il 29enne a bordo di un'autovettura ed.