Fermato al casello con un etto e mezzo di hashish

Da bolognatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante tre giorni di controlli nelle zone di Imola e Castel San Pietro Terme, le forze dell'ordine hanno fermato un veicolo al casello con a bordo circa 150 grammi di hashish. Le verifiche sono state concentrate sui caselli autostradali, con l’obiettivo di contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Non sono stati segnalati altri sequestri o arresti durante l’operazione.

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Tre giorni di controlli sulle strade del circondario imolese, con particolare attenzione ai caselli autostradali di Imola e Castel San Pietro Terme. È il bilancio dell’attività messa in campo dai carabinieri della compagnia di Imola, che hanno identificato 335 persone e controllato 241 veicoli. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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