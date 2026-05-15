Fermato in strada con un etto di hashish | inevitabile l' arresto
Nella giornata del 13 maggio, durante un servizio di osservazione a Cartura, gli agenti della Squadra Mobile di Padova hanno fermato un uomo di 31 anni di origini algerine. L’individuo, già noto per precedenti legati a reati contro il patrimonio e stupefacenti, è stato trovato in possesso di circa un etto di hashish. La successiva perquisizione ha portato al suo arresto, confermando l’operazione come parte di una serie di azioni volte a contrastare lo spaccio di droga nella zona.
Spaccio di droga, ennesimo blitz della Squadra Mobile di Padova. Il 13 maggio pomeriggio durante un servizio di osservazione a Cartura gli investigatori hanno arrestato un algerino di 31 anni, pregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, trovato in possesso di un etto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Giovane fermato con un etto di hashish lungo l’autostrada del Sole: arrestato dagli agenti della stradale
Fermato con oltre un etto di hashish: tenta di evitare il controllo, arrestato 43enneAi carabinieri dice “devo scappare, la mia ragazza mi aspetta”: sequestrati droga e contanti, disposto l’obbligo di firma Ha provato a sottrarsi al...
Tre serate intense, piene di parole, musica, incontri e ascolto. Grazie a chi è passato, si è fermato, ha condiviso un pezzo di strada con noi. Grazie a Saverio La Ruina per aver aperto il festival con la forza di Via del Popolo, a Lustrascarpe per il concerto delic facebook
RISOLTO! Ferma in mezzo alla strada ad Aniello Falcone con un Santo che si è fermato per aiutarmi coi cavi a far partire la macchina!!!!! Se aspettavo a mio marito!!!!! A #Napoli non si è mai soli x.com
Lo trovano ubriaco in strada ma era ricercato: aveva accoltellato un ragazzoL'uomo, secondo quanto emerso dalle indagini, aveva accoltellato un ragazzo alla gola a Milano lo scorso 19 aprile. Fermato per tentato omicidio ... milanotoday.it
Alessandria, donna uccisa in strada con una coltellata alla gola. Fermato l’ex conviventeTorino, 20 aprile 2026 - Giallo a Vignale Monferrato, nell'alessandrino, dove una donna cinquantenne è stata accoltellata alla gola in strada ed è morta. I sanitari del 118 giunti sul posto, in via ... quotidiano.net