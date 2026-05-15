Fermato in strada con un etto di hashish | inevitabile l' arresto

Nella giornata del 13 maggio, durante un servizio di osservazione a Cartura, gli agenti della Squadra Mobile di Padova hanno fermato un uomo di 31 anni di origini algerine. L’individuo, già noto per precedenti legati a reati contro il patrimonio e stupefacenti, è stato trovato in possesso di circa un etto di hashish. La successiva perquisizione ha portato al suo arresto, confermando l’operazione come parte di una serie di azioni volte a contrastare lo spaccio di droga nella zona.

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