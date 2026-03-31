Giovane fermato con un etto di hashish lungo l’autostrada del Sole | arrestato dagli agenti della stradale

Un uomo di 28 anni è stato fermato dagli agenti della polizia stradale lungo l’autostrada del Sole, nel tratto di competenza della provincia di Terni. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di circa un centinaio di grammi di hashish. L’arresto è avvenuto nei giorni scorsi durante un’operazione condotta dai militari lungo la strada.

Un ventottenne è stato arrestato dagli agenti della polizia stradale di Orvieto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti l’operazione dei centauri si è svolta nei giorni scorsi, lungo il tratto dell’autostrada del Sole di competenza della provincia di Terni. Il giovane in viaggio sulla carreggiata direzione nord, è stato fermato per un controllo unitamente all’altro passeggero del veicolo. Dagli accertamenti della banca dati delle forze dell’ordine l’uomo risultava avere precedenti penali, anche per detenzione di sostanze stupefacenti. Al momento del controllo ha mostrato segni di nervosismo. Comportamento che non è passato inosservato tantoché gli agenti hanno deciso di estendere la perquisizione al veicolo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Articoli correlati

Fermato con oltre un etto di hashish: tenta di evitare il controllo, arrestato 43enneAi carabinieri dice “devo scappare, la mia ragazza mi aspetta”: sequestrati droga e contanti, disposto l’obbligo di firma Ha provato a sottrarsi al...

In albergo con quasi un etto di hashish, giovane in manetteInsospettiti da un forte odore di stupefacente, gli agenti sono entrati nella camera da letto del giovane e lo hanno sorpreso con un panetto di...

Una raccolta di contenuti su Giovane fermato

Temi più discussi: Si presenta all'ultimo appuntamento con l'ex con un'accetta nel giubbotto: passante fa arrestare un 18enne; Ecstasy, hashish e contanti: giovane in manette; Minorenne fermato con un coltello, denunciato per porto abusivo di arma; ? Beccato di nuovo a spacciare, ruba la bici a un ragazzo e tenta la fuga disperata - BresciaToday.

Gira per strada con un coltello a serramanico e una lama seghettata: fermato un 22enne, scatta la denunciaBELLUNO. Denunciato a piede libero un ragazzo di 22 anni, italiano residente nel Feltrino, finito al centro di una serie di controlli portati avanti nelle scorse sere dalle pattuglie della sezione rad ... ildolomiti.it

Taurisano, fermato con 15 dosi di cocaina: denunciato 27enneTAURISANO (Lecce) – Fermato in auto con dosi di cocaina, finisce nei guai per spaccio di droga. Si tratta di un 27enne di Taurisano, denunciato al termine di ... corrieresalentino.it

Coltellate in un bar a Caposoprano, stazionarie condizioni ferito: altro giovane fermato Leggi qui: https://quotidianodigela.it/coltellate-in-un-bar-a-caposoprano-stazionarie-condizioni-ferito-altro-giovane-fermato - facebook.com facebook