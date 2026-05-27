Yaber Naggay, nato in Italia da famiglia marocchina, è stato fermato a Reggio Emilia con l’accusa di essere un sostenitore attivo dello Stato Islamico. La polizia ha eseguito il fermo sulla base di indizi che lo collegano a gruppi jihadisti. Il fratello di Naggay ha commentato la notizia, definendo l’accaduto una “vergogna per l’Italia”. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accuse specifiche o sull’esito delle indagini in corso.

Yaber Naggay, nato in Italia da una famiglia di origini marocchine, recentemente è stato fermato a Reggio Emilia con l’accusa di essere un sostenitore conclamato dello Stato Islamico. Le indagini degli inquirenti descrivono un quadro di imminente pericolo, in cui il ragazzo avrebbe accettato la proposta di un reclutatore del Daesh per ricevere un addestramento mirato a compiere un attentato sul suolo nazionale. La prontezza dell’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione degenerasse, considerando che, secondo le prime ricostruzioni, il giovane era pronto ad agire a brevissimo giro. La vicenda ha suscitato un acceso... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Fermato a Reggio Emilia perché legato all’Isis, il fratello: “Che vergogna l’Italia”

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