Un 22enne è stato arrestato a Reggio Emilia per aver pianificato un attentato terroristico per conto dell’Isis. La polizia ha intercettato le sue attività online e ha sequestrato materiale esplosivo. L’indagine è partita dopo le indagini sull’attentato di Modena avvenuto dieci giorni fa. L’uomo aveva manifestato intenzioni di attacco attraverso messaggi e post sui social network. La procura ha disposto il fermo, e ora si prosegue con le verifiche sulle sue comunicazioni e sui contatti con altri soggetti.

A 10 giorni dall’attentato che ha scosso Modena, anche Reggio Emilia si ritrova a fare i conti con la paura del terrorismo. Qui, però, secondo l’ipotesi investigativa, il piano è stato fermato prima che potesse trasformarsi in tragedia. Yaber Naggay, 22enne ritenuto un sostenitore dello Stato Islamico, stando all’accusa stava progettando un attentato in pieno centro storico con un coltello, ma è stato fermato giovedì scorso dalla polizia con l’accusa di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Quando è stato bloccato, nella centrale via Roma, non era armato. Quella sera il centro città era affollato: era in corso un evento musicale e non lontano, al palazzetto dello sport, si stava giocando Pallacanestro Reggiana-Olimpia Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Preparava un attentato per l’Isis". Fermato un 22enne a Reggio Emilia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pronto a colpire per lIsis. Lobiettivo era Reggio Emilia

Notizie e thread social correlati

Reggio Emilia, preparava attentato islamista: fermato 22enneUn ragazzo di 22 anni di origini marocchine è stato arrestato a Reggio Emilia con l’accusa di aver pianificato un attentato di natura islamista.

Reggio Emilia, preparava un attentato per lo Stato islamico: fermato un 22enneUn giovane di 22 anni è stato arrestato a Reggio Emilia con l’accusa di aver pianificato un attentato per conto dello Stato islamico.

Temi più discussi: Reggio Emilia, preparava attentato per Stato islamico: fermato 22enne; Preparava un attentato per lo Stato islamico, fermato un 22enne; Arrestato 22enne per terrorismo, era pronto a compiere un attacco armato; Attentato sventato a Reggio Emilia: arrestato 22enne legato all'Isis.

#ReggioEmilia, preparava un attentato per lo Stato islamico: fermato un 22enne italiano, con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di #terrorismo anche internazionale. x.com

Reggio Emilia, preparava attentato per Stato islamico: fermato 22enne reddit

Pianificava un attentato in nome dell’Isis: arrestato un 22enne a Reggio EmiliaFermato un 22enne a Reggio Emilia: indagini su un possibile piano di attacco ispirato all’ideologia jihadista e contatti con ambienti legati all’Isis. notizie.it

Reggio Emilia, preparava un attentato per lo Stato islamico: fermato un 22enneLa polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne che stava preparando un attentato per lo Stato islamico. Il giovane è ora in carcere. tgcom24.mediaset.it