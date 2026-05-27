Le emoji sono diventate uno strumento quotidiano di comunicazione, con significati che evolvono nel tempo. Le faccine digitali, infatti, cambiano interpretazione e uso a seconda delle tendenze e delle conversazioni. Questa trasformazione rivela come il linguaggio emotivo di internet si adatti alle nuove modalità di relazione, trasformando le semplici immagini in elementi dinamici e in continua evoluzione nel modo in cui ci esprimiamo online.

Articolo. Perché il significato delle faccine che usiamo online cambia nel corso del tempo e cosa racconta questo fenomeno sulla società contemporanea e sulle nuove forme di comunicazione? Fino ad un certo momento storico la faccina che ride con le lacrime significava davvero «sto ridendo». Oggi, se mandi quella stessa emoji in una chat di under 25, rischi di sembrare un boomer. Nel frattempo, lo scheletro è diventato il nuovo simbolo della risata incontrollabile. Il pollice sembra la risposta di un responsabile HR che odia i dipendenti ma non può dirlo apertamente. E la bara, non indica più il lutto ma il collasso emotivo davanti a qualcosa di assurdo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Fenomenologia delle emoji, vale a dire il linguaggio emotivo di internet

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