40 anni di internet verso il domani fra celebrazione e ' Futuro di Internet tra AI e Quantum'

Il 30 aprile 2026 si tiene un evento presso l'Auditorium, organizzato dall'Istituto di informatica e telematica del Cnr di Pisa, per celebrare i quaranta anni dal primo collegamento di internet in Italia. L’iniziativa si svolge tra momenti di commemorazione e discussioni sul futuro della rete, con focus su intelligenza artificiale e tecnologia quantistica. L’appuntamento è previsto dalle 11 alle 14 e coinvolge esperti e rappresentanti del settore digitale.

A 40 anni dal primo collegamento italiano a Internet, che ha segnato l'ingresso del Paese nella Rete globale, l'Istituto di informatica e telematica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Cnr-Iit) organizza un evento celebrativo giovedì 30 aprile 2026 dalle 11 alle 14 presso l'Auditorium.🔗 Leggi su Pisatoday.it EVERYDAY life, IMPORTANT FRENCH Conversations Every French Learner Must Know Notizie correlate Leggi anche: Quarant'anni di internet in Italia: la storia e la celebrazione dell'Università Corsi online e materiali didattici su Internet, usati dal 33% degli utenti Internet UE. Italia sotto la media. I datiNel 2024 il 33% degli utenti Internet dell’Unione europea ha dichiarato di aver seguito un corso online o di aver utilizzato materiali di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dentro il dilemma Huawei, quale futuro per il gigante cinese nell’Europa della sicurezza e della diffidenza; Il prezzo della repressione in Iran: il blocco di internet costa fino a 80 milioni al giorno; Oltre l’algoritmo: Rai Pubblicità ragiona sullo stato dell’arte del mercato della comunicazione; Dopo 40 anni The final countdown è ancora lontano. A Pisa si celebrano i 40 anni di internet in ItaliaA quarant’anni dal primo collegamento italiano a Internet, che segnò l’ingresso del Paese nella rete globale, l’Istituto di informatica e telematica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa prom ... toscanaoggi.it Quarant’anni di internet in Italia: da Pisa il primo segnale che collegò il paese al webLa prima connessione nel 1986 e, andando ancora indietro nel tempo, nel 1954, il calcolatore di Enrico Fermi. Oggi si guarda avanti con la quantistica. La storia e il futuro della rete è da sempre leg ... intoscana.it #SaveTheDate #30aprile a #Pisa #40anniInternet in Italia, dal primo “ping” del 1986 alle sfide dell’Internet del futuro: Iit-Cnr Istituto di Informatica e Telematica organizza un evento dedicato a innovazione, intelligenza artificiale e tecnologie quantistiche. Sc facebook #SaveTheDate #30aprile a #Pisa #40anniInternet in Italia, dal primo “ping” del 1986 alle sfide dell’Internet del futuro: @IITCNR organizza un evento dedicato a innovazione, intelligenza artificiale e tecnologie quantistiche. Scopri il programma cnr.it/it/news/ x.com