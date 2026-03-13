Linguaggio inclusivo l' assessora Macrelli | Chi parla di inutile complessità non comprende il potere delle parole

L’assessora alle Politiche per le differenze ha commentato il dibattito sul linguaggio inclusivo di genere, sottolineando che chi critica la sua complessità non comprende il valore delle parole. La mozione, approvata ieri durante una seduta del Consiglio comunale di Cesena, riguarda l’introduzione di questo tipo di linguaggio negli atti amministrativi. La discussione ha coinvolto vari consiglieri e ha portato all’approvazione del documento.

"La mozione ci richiama l'importanza del fare posto a tutte le persone che già fanno parte della nostra comunità e legittimarne il loro ruolo al suo interno" "Nell'ottobre 2024 – prosegue – il Comune di Cesena ha adottato il Gender Equality Plan, il piano per la parità di genere, che comprende anche una formazione all'uso del linguaggio di genere e la redazione di linee guida per la sua applicazione. La mozione presentata dai gruppi Pd e Fondamenta Avs si inserisce in questo percorso, perché ci richiama l'importanza del fare posto a tutte le persone che già fanno parte della nostra comunità e legittimarne il loro ruolo al suo interno".

