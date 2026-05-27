Fenomeno catnomics in Giappone | l’ossessione per i gatti vale quasi 200 miliardi di euro all’anno

L'impatto culturale dei gatti in Giappone, noto come "nekonomics" o "catnomics", ha effetti enormi dal punto di vista economico: compreso i costi per il mantenimento degli animali domestici nel Paese dovrebbe raggiungere circa i 2.910 miliardi di yen (quasi 20 miliardi di euro). 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Johatsu, il fenomeno giapponese degli evaporati: in migliaia scompaiono nel nulla per ricominciare altroveIn Giappone esiste una parola per dire addio a se stessi: j?hatsu, evaporazione. A differenza delle sparizioni forzate o dei casi di cronaca nera, qui parliamo per lo più di allontanamenti volontari: ... quotidiano.net