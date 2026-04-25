Il mercato dei videogiochi in Italia ha raggiunto un valore di circa 2,4 miliardi di euro, segnando un aumento del 3% rispetto all’anno precedente. I dati sono stati diffusi da un’analisi di settore, che mostra come il settore digitale continui a espandersi nel nostro paese. La crescita si conferma anche in un contesto di mercato stabile, con un incremento sostenuto negli ultimi dodici mesi.

In Italia il mercato dei videogiochi vale quasi 2,4 miliardi di euro, con una crescita del 3% rispetto all'anno precedente. Le imprese attive nel settore dello sviluppo hanno superato quota 200 — erano 48 nel 2012 — con un fatturato tra i 180 e i 200 milioni di euro e un incremento del 36% rispetto al 2022. Gli addetti sono cresciuti da 2.400 a 2.800 unità. Un'industria in piena espansione, dunque. Eppure la Sardegna, con le sue competenze creative, le sue università e la sua capacità di attrarre talenti, non ha ancora espresso in questo comparto un ruolo all'altezza del proprio potenziale. È da questa consapevolezza che è nato "L'industria...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Videogame, in Italia il mercato vale quasi 2,4 miliardi di euro

Notizie correlate

Attacchi digitali in crescita: il mercato della cybersicurezza in Italia vale 2,78 miliardi di euro, +12% in un annoMilano, 26 febbraio 2026 – Le minacce cyber in Italia sono in continua crescita, con un forte aumento degli incidenti e con pesanti ripercussioni...

Italia leader mondiale delle mele, supera USA e Cina: mercato vale 1,14 miliardi di euroSecondo i dati del monitoraggio Ismea pubblicati a febbraio 2026, l’Italia si conferma leader mondiale nell’esportazione di mele.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Videogames, opportunità da cogliere anche in Sardegna; Nasce IULM Game Lab: il videogioco come linguaggio culturale; Nasce Iulm Game Lab per riflettere sulla centralità dei videogiochi nel panorama culturale; Lana Del Rey ha pubblicato la canzone per il videogioco di ‘007’.

Videogame, in Italia il mercato vale quasi 2,4 miliardi di euroIn Italia il mercato dei videogiochi vale quasi 2,4 miliardi di euro, con una crescita del 3% rispetto all'anno precedente. (ANSA) ... ansa.it

Videogames, opportunità da cogliere anche in SardegnaLa Sardegna Film Commission riunisce istituzioni, industria e accademia per riflettere sulla strategia di sviluppo del settore videoludico nell'isola ... rainews.it

Insomniac ha cancellato un videogame su Venom dopo la scomparsa di Tony Todd - facebook.com facebook

ORMAI I VIDEOGAME NON SONO PIÙ UN PASSATEMPO DA RAGAZZINI, MA DEGLI OGGETTI DA COLLEZIONISMO... x.com