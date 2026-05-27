Sono iniziati i lavori di recupero di Fellinia, una macchina dei ricordi posizionata davanti al mare. La struttura, presente da decenni, è un punto di riferimento per i visitatori e si trova di fronte a un noto hotel. Nel corso degli anni, molte persone sono passate davanti a questa attrazione, che è diventata un simbolo silenzioso della zona. I lavori prevedono il restauro e il recupero dell’installazione, che rinascerà al termine degli interventi.

È uno dei simboli silenziosi di Rimini. E’ li da decenni. Davanti al suo obiettivo sono passate intere generazioni di vacanzieri e personaggi famosi diretti al Grand Hotel. Di tempo ne è passato da quando al suo interno c’era realmente un fotografo in quello che era un punto di ritiro delle fotografie stampate per i turisti in vacanza a Rimini. Erano gli anni degli ‘scattini’ i ragazzini che si aggiravano tra la battigia e gli ombrelloni di giorno per fissare nell’obiettivo le giovani straniere. Altri tempi, e proprio per questo quella macchina fotografica alta un paio di metri è un simbolo ancor più prezioso. Ma i segni del tempo si vedono. Le parti metalliche attorno all’obiettivo sono compromesse e non basterà una mano di vernice per farla tornare come un tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fellinia, la macchina dei ricordi. Partono i lavori di recupero: rinasce davanti al mare del Papa

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