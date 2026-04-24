Novara il 29 aprile partono i lavori di recupero dell' ex Macello | l' annuncio del sindaco
Il prossimo 29 aprile inizieranno i lavori di recupero dell'ex Macello a Porta Mortara, a Novara. La riqualificazione mira a trasformare l’area in un nuovo parco commerciale cittadino. L’annuncio è stato dato dal sindaco, che ha comunicato le date ufficiali di inizio intervento. I lavori sono stati programmati dopo diversi anni di attese e discussioni sull’utilizzo dell’area.
Partiranno (finalmente) la prossima settimana, mercoledì 29 aprile, i lavori di riqualificazione dell'area dell'ex Macello a Porta Mortara, che secondo quanto previsto ormai alcuni anni fa dovrebbe trasformarsi in un nuovo parco commerciale cittadino. L'annuncio del sindacoAd annunciare l'avvio.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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