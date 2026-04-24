Novara il 29 aprile partono i lavori di recupero dell' ex Macello | l' annuncio del sindaco

Il prossimo 29 aprile inizieranno i lavori di recupero dell'ex Macello a Porta Mortara, a Novara. La riqualificazione mira a trasformare l’area in un nuovo parco commerciale cittadino. L’annuncio è stato dato dal sindaco, che ha comunicato le date ufficiali di inizio intervento. I lavori sono stati programmati dopo diversi anni di attese e discussioni sull’utilizzo dell’area.