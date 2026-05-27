Federico Vitali dal Cda arriva la nomina a presidente di Erion Energy

Il consiglio di amministrazione di Erion Energy ha nominato Federico Vitali come nuovo presidente. Erion Energy è il consorzio responsabile della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. La nomina è stata comunicata ufficialmente dal Cda dell’azienda. Vitali assume il ruolo di presidente senza ulteriori dettagli sul processo di selezione o altre modifiche organizzative. La comunicazione riguarda esclusivamente la nomina e non contiene dichiarazioni aggiuntive.

Federico Vitali è il nuovo presidente del consiglio d’amministrazione di Erion Energy, il Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. La nomina è deliberata dal Cda nell’ambito del percorso di rafforzamento della governance del consorzio, impegnato nello sviluppo di modelli sempre più evoluti di economia circolare e sostenibilità ambientale. Manager con una consolidata esperienza nel settore industriale ed energetico, Vitali ricopre il ruolo di Vice President Business Development di FIB-Faam Brand. Nel corso della sua carriera ha maturato competenze nella gestione strategica e nello sviluppo di progetti legati all’innovazione e alla transizione energetica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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