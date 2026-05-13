Erion Care, il consorzio impegnato a prevenire l'abbandono dei rifiuti di prodotti del tabacco nell'ambiente, ha annunciato la nomina di Adriana Valle come nuovo presidente del consiglio di amministrazione. Valle ricopre attualmente il ruolo di Corporate Affairs & Communication Director in una società del settore del tabacco. La nomina è stata ufficializzata di recente dal consiglio di amministrazione del consorzio.

Erion Care, il Consorzio del Sistema Erion dedicato a contrastare l'abbandono dei rifiuti dei prodotti del tabacco nell'ambiente, ha nominato Adriana Valle, Corporate Affairs & Communication Director di JT International Italia, come nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione. Valle subentra a Davide Bigiavi di Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, in carica dal 2025. Dopo aver conseguito un Master presso l'Università LUMSA, Adriana Valle ha maturato oltre 15 anni di esperienza nei settori regolatorio e istituzionale. Nel 2010 entra in JT, dove sviluppa un percorso nelle relazioni governative, assumendo incarichi di crescente responsabilità in Italia, a livello europeo e presso l'headquarter di Ginevra.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Adriana Valle è il nuovo presidente del cda di Erion Care

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