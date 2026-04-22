L' assemblea di Fiera Milano nomina il cda Bonomi presidente e Conci ad

L’assemblea di Fiera Milano ha approvato il bilancio relativo all’anno 2025, confermando una distribuzione di dividendi pari a 0,25 euro per azione. Durante la riunione, è stato anche nominato il nuovo consiglio di amministrazione, con l’assegnazione della presidenza a Bonomi e dell’amministratore delegato a Conci. La seduta ha visto la partecipazione dei soci e dei rappresentanti di maggioranza.

L'assemblea di Fiera Milano ha approvato il bilancio del 2025, la distribuzione di un dividendo di 0,25 euro ed ha nominato il consiglio di amministrazione. Dai soci via libera anche il nuovo piano di performance shares 2026-2028. E' stato deliberato di determinare in 9 il numero dei componenti del Cda. Il consiglio rimarrà in carica sino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2028. L'assemblea ha nominato otto consiglieri della lista presentata da Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano che ha ottenuto il 78,2% dei voti dei partecipanti: Carlo Bonomi, Francesco Conci, Maurizio Dallocchio, Michaela Castelli, Veronica Squinzi, Matteo Bruno Lunelli, Costanza Esclapon De Villeneuve e Maria Luisa Mosconi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L'assemblea di Fiera Milano nomina il cda, Bonomi presidente e Conci a.d

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