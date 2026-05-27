Federico Graziani al ristorante Charleston per cena si degustano i vini più rari del viticoltore

Da palermotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 28 maggio, il ristorante Charleston ospiterà per la prima volta a Palermo Federico Graziani, noto sommelier e viticoltore. Durante la serata, sarà possibile degustare alcune delle annate più rare prodotte dal viticoltore. L’evento rappresenta un’occasione unica per assaporare vini di alta qualità provenienti da produzioni limitate. La serata si concentrerà sulla scoperta di queste bottiglie esclusive, con un percorso di degustazione guidato dall’esperto.

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Giovedì 28 maggio, il ristorante Charleston ospiterà per la prima volta a Palermo Federico Graziani, sommelier e viticoltore tra i più apprezzati in Italia, per un percorso esclusivo dedicato alle sue annate più rare. Insieme allo chef Giovanni Solofra, prenderà vita una cena degustazione che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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