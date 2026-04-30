Ritrovarsi una sera a cena e niente più | i Maneskin al ristorante a favore dei paparazzi I fan sognano

Cinque giorni fa, due membri della band sono stati immortalati mentre passeggiavano insieme, mano nella mano, senza tentare di nascondersi, a Taormina. La coppia era accompagnata da una persona, e i fotografi sono riusciti a scattare immagini di questa uscita pubblica. Nei giorni successivi, sui social sono circolate foto e commenti dei fan, mentre altri si sono concentrati sugli aspetti più quotidiani della serata.

Cinque giorni fa Damiano David e la fidanzata Dove Cameron sono stati “pizzicati” a Taormina, mentre passeggiavano mano nella mano senza nascondersi. I rumors sono impazziti e c’è chi sussurra che la coppia era in Sicilia per un sopralluogo per il prossimo matrimonio da organizzare. Ma non c’è nulla di certo. Di certo c’è il fatto che i Maneskin si sono ritrovati – qualche giorno dopo – attovagliati tutti insieme, come ai bei vecchi tempi. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio si sono ritrovati per una cena nella “loro” Roma. Lunedì 27 aprile i quattro componenti della band sono stati avvistati dai paparazzi insieme attorno al tavolo del ristorante “Il Tulipano Nero”, nel cuore di Trastevere.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ritrovarsi una sera a cena e niente più: i Maneskin al ristorante a favore dei paparazzi. I fan sognano Notizie correlate Colleferro | Segni. Cena di beneficenza in favore della Croce Rossa organizzata al Ristorante “La Noce” da “Car Service” e “Sem Viaggi”. Consegnato alla Cri un pulmino per disabiliCronache Cittadine COLLEFERRO – Nella serata di Venerdì 17 Aprile, al Ristorante “La Noce” di Segni si è svolto un importante incontro L'articolo... Morta a Roma dopo cena al ristorante, il padre della 15enne: "Senza di te non siamo niente"Il giorno dopo i funerali della figlia Sofia - la 15enne cestista morta a Ostia (Roma) per un sospetto shock anafilattico durante una cena con le... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Poesia del Giorno; La Nuvolí AltaFratte affronta la Millennium per sigillare una stagione d’oro; Fiumicino, torna la 16ª edizione di Cadenze Letterarie: una sera per sentirsi dentro le storie con Parole, Arte & Musica; Anticipata a domani sera la sfida di play in di Torino in casa di Cremona. Ritrovarsi dopo mezzo secolo: a Manfredonia la cena degli alunni del ’72 con la loro maestra - facebook.com facebook