Una cena di addio al nubilato in un ristorante messicano si è conclusa con diversi partecipanti che hanno accusato crampi e dissenteria. L’episodio ha portato alla chiusura temporanea del locale, dopo che alcuni clienti hanno segnalato sintomi legati a un’intossicazione alimentare di gruppo. Le autorità sanitarie hanno avviato verifiche per accertare le cause dell’intossicazione e stabilire eventuali responsabilità.

Doveva essere un’allegra festa di addio al nubilato, si è trasformata in un’intossicazione alimentare di gruppo che ha portato alla chiusura di un ristorante. È quanto accaduto a Genova, al “Mamacita’s“, ristorante messicano situato in via Fieschi. Come rivela il Secolo XIX, le nove giovani donne avevano optato per un menù degustazione che comprendeva burrito e fajitas farciti con carne di pollo e manzo. Poche ore dopo la fine della cena, le giovani hanno iniziato ad accusare disturbi gastrointestinali. Nessuna delle ragazze ha avuto necessità di recarsi al pronto soccorso o chiamare la guardia medica. Una di loro, però, una volta ristabilitasi, ha allertato l’Asl.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Crampi e dissenteria dopo la cena al ristorante messicano: la festa di addio al nubilato si trasforma in un incubo

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