La regina Margherita II di Danimarca, 86 anni, è stata ricoverata in ospedale dopo essere caduta. La caduta ha causato un ematoma all’anca. La regina non si trova in condizioni gravi. È stato disposto un monitoraggio medico. La sovrana aveva già avuto altri problemi di salute in passato. La famiglia reale ha confermato la notizia senza fornire ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

Nuovo problema di salute per la regina Margherita II di Danimarca. L’ex sovrana danese, oggi 86enne, è stata ricoverata in ospedale dopo una caduta che le ha provocato un ematoma all’anca. La notizia è stata confermata dal palazzo reale, che ha spiegato come gli accertamenti medici abbiano evidenziato un importante accumulo di sangue nella zona colpita. Il ricovero dopo la caduta. Sempre secondo quanto riferito dal palazzo reale danese, la regina è stata sottoposta a una Tac che ha evidenziato “un significativo accumulo di sangue nell’anca, a seguito di una caduta”. Per questo motivo è stato disposto il ricovero al Rigshospitalet di Copenaghen, dove dovrebbe restare sotto osservazione per alcuni giorni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La regina Margherita di Danimarca ricoverata dopo una caduta

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Margarita de Dinamarca HOSPITALIZADA por angina de pecho

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