Mary di Danimarca la suocera Margherita ricoverata d’urgenza in ospedale

Da dilei.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regina emerita di Danimarca è stata trasferita in ospedale per problemi cardiaci. La sua condizione ha richiesto un ricovero urgente, anche se non sono stati resi noti dettagli specifici sulle sue condizioni di salute. La notizia ha generato attenzione tra i media e tra il pubblico, considerando il suo ruolo e la sua lunga presenza nella vita pubblica del paese. Al momento, non ci sono aggiornamenti ufficiali sulle eventuali procedure mediche o sul decorso della situazione.

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La Regina emerita Margherita di Danimarca è stata ricoverata in ospedale a causa di alcuni problemi cardiaci. Ad annunciarlo la Casa Reale danese. L’86enne, che ha abdicato due anni fa in favore del figlio Frederik, è stata ricoverata giovedì pomeriggio al Righospitalet di Copenaghen a causa di un attacco di angina. “Sua Maestà è stanca, ma di buon umore”, si legge in un comunicato, che specifica che la suocera di Mary rimarrà in ospedale per accertamenti e ulteriori esami durante il fine settimana. Da Palazzo è stato inoltre sottolineato che un nuovo annuncio ufficiale verrà fatto non appena ci saranno sviluppi significativi sulle sue condizioni. 🔗 Leggi su Dilei.it

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