Federico Cinà ha perso al secondo turno del Roland Garros 2026, dopo aver superato con successo le qualificazioni e aver vinto all’esordio. La partita si è conclusa con la sua sconfitta, interrompendo così il percorso nel torneo. È stato un passo falso in un cammino che aveva già mostrato grande determinazione e talento. La sconfitta segna un momento di transizione per il giovane atleta.

Dopo uno splendido cammino nelle qualificazioni ed un indimenticabile vittoria all’esordio, il sogno di Federico Cinà al Roland Garros 2026 si è infranto al secondo turno. Il giovane palermitano è stato nettamente sconfitto dall’olandese Jesper De Jong al termine di un match in cui ha pagato sicuramente le fatiche dell’ultima settimana parigina e anche un po’ di pressione mentale e mediatica che il successo al quinto set contro Reilly Opelka aveva ovviamente portato. Lo stesso siciliano ha confermato che si è trovato senza energie quest’oggi, non riuscendo davvero mai ad impensierire un avversario che invece è stato molto cinico, mostrandosi decisamente più fresco fisicamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federico Cinà, un passo falso che fa parte di un percorso di crescita

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