Luca Marchegiani ha commentato la prestazione della Juventus dopo la vittoria contro il Pisa, sottolineando che la squadra ha mostrato miglioramenti nonostante alcuni passi falsi. Ha affermato che la squadra ha dimostrato crescita nel corso della stagione e ha espresso la sua opinione sulla corsa alla qualificazione in Champions League, ritenendo possibile questa obiettivo.

Luca Marchegiani difende la Juventus dopo il match vinto sabato sera con il Pisa. Vediamo che cosa ha detto il commentatore. Luca Marchegiani ha parlato ai microfoni di Sky Sport della Juventus e del suo percorso. Di seguito le dichiarazioni dell’ex portiere. CONTINASSA JUVE LIVE SULLA JUVE – « È una squadra con qualche passo falso ma ha dimostrato una crescita dal punto di vista del gioco, delle sistemazioni e dell’atteggiamento ma anche tattico. Poi diventa questione di risultati perché nelle ultime cinque di campionato ne ha vinta una » LA VITTORIA CON IL PISA – « Ha affrontato una squadra giusta in questo momento: il Pisa te la fa sudare ma poi alla fine la batti, la storia del campionato dice questo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marchegiani difende la Juve: «Squadra con qualche passo falso ma ha dimostrato una crescita. Corsa Champions? Penso questo»

