Federico Cinà incassa una severa lezione da De Jong e saluta il Roland Garros
Federico Cinà si è arreso al secondo turno del Roland Garros, eliminato dall’olandese Jesper de Jong in tre set. La partita si è svolta con temperature tra i 34 e i 35 gradi sulla terra rossa di Parigi, e si è conclusa in un’ora e 50 minuti con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3. Cinà, giovane tennista siciliano, ha subito la sconfitta contro un avversario posizionato al numero 106 del ranking mondiale.
Niente da fare per Federico Cinà nel secondo turno del Roland Garros. In una giornata caldissima (3435° C) sulla terra rossa di Parigi, il giovane siciliano è stato sconfitto dall’olandese Jesper de Jong, numero 106 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-1 6-3 in un’ora e 50 minuti di gioco. Una prestazione negativa per il numero 238 del ranking ATP, al cospetto di un avversario più solido e strutturato che, dopo un avvio incerto, ha saputo far valere maggiore esperienza e continuità. Una partita che potrà comunque rivelarsi utile a Cinà per comprendere su quali aspetti lavorare in prospettiva futura, alla luce delle sue ambizioni. Nel primo set l’avvio sorride a Cinà. 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Pronostico e quote Federico Cinà – Jesper de Jong, secondo turno Roland Garros 28-05-2026
Roland Garros 2026, le partite e gli orari degli Italiani in campo oggi: Federico Cinà-De Jong, Sonego-Paul e Paolini-SierraMercoledì 27 maggio si svolgono a Roland Garros 2026 tre incontri di giocatori italiani.
Temi più discussi: Quanti soldi guadagna Federico Cinà al Roland Garros? Il montepremi giustifica la stagione, che impatto sulla carriera; Chi è Federico Cinà, il 19enne rivelazione al Roland Garros: come vederlo su DAZN tramite Eurosport; Cinà, debutto da favola. Sonego vince dopo 4 ore; Roland Garros, Sonego avanti al quinto: Il carattere ha fatto la differenza. Out Bellucci.
ROLAND GARROS - Staordinaria prova di forza di Federico Cinà che batte in 5 set Reilly Opelka e diventa il primo giocatore del 2007 a vincere una partita in un torneo dello Slam e il secondo più giovane italiano a vincere un match al Roland Garros dopo Ja facebook
Chi è Federico Cinà, il baby talento che vince al debutto al Roland GarrosDal tennis insegnato dal padre Francesco Cinà ai record di precocità sfiorati dietro (solo a) Jannik Sinner: il profilo del giovane siciliano, talento in erba – o meglio, in terra rossa – che incanta ... famigliacristiana.it
Tennis, grande prova del palermitano Federico Cinà: vince la maratona di 5 setAl Roland Garros ha battuto lo statunitense Reilly Opelka. Le congratulazioni del presidente della Regione, Schifani e del sindaco di Palermo, Lagalla ... rainews.it