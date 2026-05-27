Federico Cinà incassa una severa lezione da De Jong e saluta il Roland Garros

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Federico Cinà si è arreso al secondo turno del Roland Garros, eliminato dall’olandese Jesper de Jong in tre set. La partita si è svolta con temperature tra i 34 e i 35 gradi sulla terra rossa di Parigi, e si è conclusa in un’ora e 50 minuti con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3. Cinà, giovane tennista siciliano, ha subito la sconfitta contro un avversario posizionato al numero 106 del ranking mondiale.

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Niente da fare per Federico Cinà nel secondo turno del Roland Garros. In una giornata caldissima (3435° C) sulla terra rossa di Parigi, il giovane siciliano è stato sconfitto dall’olandese Jesper de Jong, numero 106 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-1 6-3 in un’ora e 50 minuti di gioco. Una prestazione negativa per il numero 238 del ranking ATP, al cospetto di un avversario più solido e strutturato che, dopo un avvio incerto, ha saputo far valere maggiore esperienza e continuità. Una partita che potrà comunque rivelarsi utile a Cinà per comprendere su quali aspetti lavorare in prospettiva futura, alla luce delle sue ambizioni. Nel primo set l’avvio sorride a Cinà. 🔗 Leggi su Oasport.it

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