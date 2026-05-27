Federico Cinà incassa una severa lezione da De Jong e saluta il Roland Garros

Notizia in breve

Federico Cinà si è arreso al secondo turno del Roland Garros, eliminato dall’olandese Jesper de Jong in tre set. La partita si è svolta con temperature tra i 34 e i 35 gradi sulla terra rossa di Parigi, e si è conclusa in un’ora e 50 minuti con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3. Cinà, giovane tennista siciliano, ha subito la sconfitta contro un avversario posizionato al numero 106 del ranking mondiale.