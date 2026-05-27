Federico Cinà è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros 2026, perdendo in tre set contro il neerlandese Jesper De Jong, che era un lucky loser. La partita si è conclusa con i punteggi di 6-3, 6-1 e 6-3. Cinà ha dichiarato di avere ancora molte energie e di essere soddisfatto del suo torneo, nonostante la sconfitta.

Si interrompe al secondo turno del main draw l’ottimo percorso di Federico Cinà al Roland Garros 2026, con una brutta sconfitta in tre set contro il lucky loser neerlandese Jesper De Jong per 6-3 6-1 6-3. Il giovane tennista siciliano ha pagato forse le tante energie spese (fisiche e mentali) nell’ultima settimana, in cui ha collezionato ben quattro vittorie tra qualificazioni e primo turno del tabellone principale tra cui la maratona domenicale di cinque set con il big server americano Reilly Opelka. “ Per me è stato un torneo molto buono. Aver vinto quattro partite, cosa che insieme non eravamo ancora riusciti a fare, mi rende felice. Oggi sono entrato in campo con tante energie e per questo è brutto uscire al secondo turno, c’era un po’ di frustrazione proprio perché mi sentivo così bene. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federico Cinà: “Avevo ancora tante energie, è brutto uscire così ma sono contento del mio torneo”

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