Andrea Bocelli ha invitato Timothée Chalamet a un suo concerto, sottolineando che opera e balletto sono ancora linguaggi vivi capaci di emozionare. Le dichiarazioni dell’attore, candidato agli Oscar come Miglior Attore Protagonista per il film “Marty Supreme”, hanno provocato nuove discussioni sui loro riferimenti alle arti classiche. La vicenda si inserisce in un contesto di attenzione crescente su arte e cultura contemporanea.

Continuano a far discutere le parole di Timothée Chalamet, candidato ai prossimi Oscar come Miglior Attore Protagonista per “Marty Supreme”, su opera e danza. Durante l’intervista con il collega Matthew McConaughey, l’attore ha definito opera e danza due forme d’arte di cui “a nessuno importa” e che non intende in alcun modo frequentare, tutto questo nonostante venga da una famiglia in cui il balletto era di “casa”. La madre di Chalamet, Nicole Flender, è stata ballerina. Queste dichiarazioni hanno scosso tutti gli operatori di queste due forme d’arte e anche molti del mondo dello spettacolo di Hollywood. C’è chi scommette che, in questo modo, Chalamet si sia dato la zappa sui piedi nella sua corsa verso l’ambita statuetta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Invito Timothée Chalamet a un mio concerto. Opera e balletto non sono arti del passato, ma linguaggi vivi che possono ancora commuoverci”: così Andrea Bocelli

