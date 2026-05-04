Mirarchi | Siamo stati sempre in partita Sono molto contento dell’andamento del torneo

Nella quarta giornata della Division I di World Cup, l’Italia ha subito la seconda sconfitta del torneo, nonostante abbia già ottenuto la qualificazione per la Final Eight di Sydney. L’allenatore ha commentato che la squadra è sempre stata in partita e si dice soddisfatto dell’andamento complessivo del torneo. La squadra continua quindi la sua partecipazione con ottimismo, anche se il risultato di oggi non è stato positivo.

Nella quarta giornata della Division I di World Cup l’Italia, che ha già conquistato il pass per la Final Eight di Sydney, incassa la seconda sconfitta del proprio percorso. Le azzurre, nonostante la prestazione nel complesso positiva, cedono il passo alla Spagna che si impone 14-12. Il Setterosa tiene il passo delle quotate avversarie, detentrici del titolo olimpico grazie all’oro conquistato a Parigi 2024, fino al 7-7, reagisce alle continue accelerazioni iberiche, ma alla fine deve alzare bandiera bianca davanti ad un avversario che conquista con merito il bottino pieno. La squadra continua però a crescere e a giocare con personalità al cospetto delle rivali più quotate.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mirarchi: “Siamo stati sempre in partita. Sono molto contento dell’andamento del torneo” Notizie correlate Conferenza stampa Allegri pre Milan Inter: «Il Derby è sempre una partita particolare. Futuro? Sto bene qui, sono molto contento»Calciomercato Juve, spunta una clamorosa idea in vista della sessione estiva! Ecco di chi si tratta Milan Inter, il derby è anche sul mercato! Tra... Leggi anche: Tennis, Sinner: “Partita solida, sono contento del livello” Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Division I World Cup: l’Italia vuole sfatare il tabù Olanda nell’ultima gara della prima fase; Albanella, Consiglio comunale tra veleni: volano stracci tra Capezzuto e Mirarchi. Mirarchi: Siamo stati sempre in partita. Sono molto contento dell’andamento del torneoNella quarta giornata della Division I di World Cup l'Italia, che ha già conquistato il pass per la Final Eight di Sydney, incassa la seconda sconfitta ... oasport.it Mirarchi: Siamo venuti fuori nella ripresa. Le ragazze sono state bravissimeAlla seconda presenza ufficiale sulla panchina azzurra Maurizio Mirarchi raccoglie la prima gioia da commissario tecnico della nazionale femminile ... oasport.it Intervista al Presidente del CR Calabria Saverio Mirarchi #ForzaCalabria - facebook.com facebook