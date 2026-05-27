Federico Cicero banco vuoto ma ricordo ancora vivo | diploma alla memoria per il 18enne morto in un incidente
Un banco vuoto e un diploma alla memoria sono i simboli di un ragazzo di 18 anni morto in un incidente. La scuola ha organizzato una cerimonia commemorativa, lasciando il suo nome tra i ricordi di studenti e insegnanti. La sua assenza si fa sentire tra i corridoi, mentre le testimonianze di chi lo conoscevano restano vive nei racconti quotidiani.
Ci sono assenze che il tempo non riesce a colmare. Volti che continuano ad abitare i corridoi di una scuola, i ricordi dei compagni, le parole dei professori. A quasi quattro anni dalla sua scomparsa, l’Istituto d’istruzione superiore Jaci-Caio Duilio di Messina ricorderà Federico Cicero con una. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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