Federico Cicero banco vuoto ma ricordo ancora vivo | diploma alla memoria per il 18enne morto in un incidente

Notizia in breve

Un banco vuoto e un diploma alla memoria sono i simboli di un ragazzo di 18 anni morto in un incidente. La scuola ha organizzato una cerimonia commemorativa, lasciando il suo nome tra i ricordi di studenti e insegnanti. La sua assenza si fa sentire tra i corridoi, mentre le testimonianze di chi lo conoscevano restano vive nei racconti quotidiani.