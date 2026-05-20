Va alla festa del diploma poi si schianta | la 18enne muore sul colpo
Una giovane donna di 18 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco dopo aver partecipato a una festa di diploma. La ragazza era a bordo di un’auto quando, per cause ancora da chiarire, il veicolo si è scontrato e si è ribaltato, provocando il suo decesso sul colpo. L’incidente si è verificato in una zona urbana poco dopo la fine di una celebrazione che avrebbe dovuto segnare un lieto momento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per la giovane.
Quella che doveva essere una delle giornate più belle della sua vita si è trasformata in una tragedia. Ashlin Knuth, studentessa di 18 anni dell’Ottumwa, è morta in un grave incidente stradale poche ore dopo aver festeggiato il diploma. La giovane aveva partecipato alla cerimonia di consegna dei diplomi nella giornata di domenica 17 maggio e successivamente aveva trascorso del tempo con amici e compagni per celebrare il traguardo appena raggiunto. Lo schianto nella serata del diploma. L’incidente si è verificato intorno alle 21.20 all’incrocio tra la US Highway 34 e Roemer Avenue. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità locali, la diciottenne si trovava alla guida di una Mini Cooper sulla quale viaggiava anche un amico coetaneo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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