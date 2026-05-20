Va alla festa del diploma poi si schianta | la 18enne muore sul colpo

Una giovane donna di 18 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco dopo aver partecipato a una festa di diploma. La ragazza era a bordo di un’auto quando, per cause ancora da chiarire, il veicolo si è scontrato e si è ribaltato, provocando il suo decesso sul colpo. L’incidente si è verificato in una zona urbana poco dopo la fine di una celebrazione che avrebbe dovuto segnare un lieto momento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per la giovane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Quella che doveva essere una delle giornate più belle della sua vita si è trasformata in una tragedia. Ashlin Knuth, studentessa di 18 anni dell’Ottumwa, è morta in un grave incidente stradale poche ore dopo aver festeggiato il diploma. La giovane aveva partecipato alla cerimonia di consegna dei diplomi nella giornata di domenica 17 maggio e successivamente aveva trascorso del tempo con amici e compagni per celebrare il traguardo appena raggiunto. Lo schianto nella serata del diploma. L’incidente si è verificato intorno alle 21.20 all’incrocio tra la US Highway 34 e Roemer Avenue. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità locali, la diciottenne si trovava alla guida di una Mini Cooper sulla quale viaggiava anche un amico coetaneo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Va alla festa del diploma, poi si schianta: la 18enne muore sul colpo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Auto sbanda e si schianta contro un albero: uomo muore sul colpo Gli ultimi episodi di One Tree Hill sono bellissimi per quel senso di dolceamaro che si portano dietro. Il diploma e poi la festa segnano davvero la fine di un’epoca. #oth x.com