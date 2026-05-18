Duplice omicidio a Pollena Trocchia | chi sono le due vittime
A Pollena Trocchia si è verificato un duplice omicidio, con le due vittime trovate nel vuoto da un edificio di sei piani ancora in costruzione in viale Italia. Le persone coinvolte sono state trovate vicino alla tromba delle scale. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica e sulle circostanze dell’accaduto, senza ancora fornire dettagli sui possibili moventi o sulle identità delle vittime. La scena del crimine è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.
Gettate nel vuoto da quella che doveva essere la tromba delle scale dell’edificio di sei piani in costruzione in viale Italia a Pollena Trocchia. Sono morte così Sara Tkacz, 29enne nata a Santa Maria Capua Vetere e senza fissa dimora e Lyuba Hlyva, 49enne ucraina anch’essa senza fissa dimora.Al. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Napoli, due donne trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia
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Si chiama Mario Landolfi, ha 49 anni ed è accusato del duplice omicidio delle due donne a #PollenaTrocchia. Ai carabinieri avrebbe confessato: Sono delle prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle. Le vittime, una 29enne del casertano e una 49enn facebook
Ha confessato il duplice omicidio il 49enne di Sant’Anastasia fermato dai carabinieri nell’ambito delle indagini sulla morte di due donne trovate senza vita in un cantiere edile di Pollena Trocchia, nel Napoletano. #confessione #crime #femminicidio #lit… x.com
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