Duplice omicidio a Pollena Trocchia | chi sono le due vittime

A Pollena Trocchia si è verificato un duplice omicidio, con le due vittime trovate nel vuoto da un edificio di sei piani ancora in costruzione in viale Italia. Le persone coinvolte sono state trovate vicino alla tromba delle scale. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica e sulle circostanze dell’accaduto, senza ancora fornire dettagli sui possibili moventi o sulle identità delle vittime. La scena del crimine è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.

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