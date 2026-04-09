Minacce fisiche a Giovanni Donzelli alla Camera denuncia del deputato FdI che attacca la sinistra

Durante una seduta alla Camera, il deputato di Fratelli d’Italia ha denunciato di aver ricevuto minacce fisiche, rivolgendosi poi ai colleghi di area opposta. Nel corso del dibattito, il rappresentante del partito ha accusato alcuni deputati di sinistra di comportamenti aggressivi e di aver messo in discussione la sua sicurezza personale. La questione delle minacce è stata sollevata nel contesto di una discussione più ampia sui toni usati durante le recenti riunioni parlamentari.

Donzelli denuncia “minacce fisiche” da parte dei deputati di opposizione alla Camera. Toni accesi in Aula dopo l’informativa sull’azione di governo di Giorgia Meloni, per il caso della sospensione dei parlamentari che avevano bloccato la conferenza sulla “remigrazione”. Durante il botta e risposta a Montecitorio, il responsabile dell’organizzazione di Fdi ha chiesto un nuovo intervento dell’Ufficio di presidenza per l'”atteggiamento pericoloso” che avrebbero esibito i colleghi dell’opposizione. La bufera alla Camera La sospensione dei parlamentari Il responsabile Fdi Giovanni Donzelli: "Minacce dei parlamentari di sinistra La bufera... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - "Minacce fisiche" a Giovanni Donzelli alla Camera, denuncia del deputato FdI che attacca la sinistra “È tutto registrato”. La denuncia di un deputato alla Camera: “Minacce fisiche”Clima sempre più incandescente alla Camera dei deputati, dove nelle ultime ore si è consumato uno scontro politico che ha riacceso il dibattito sul... Albanese torna alla Camera su invito del M5s. FdI attacca: “Incompatibile con valori del Parlamento”La relatrice speciale dell’Onu presenterà il suo rapporto con i parlamentari di Avs, M5s e Partito democratico: “Irresponsabile e inopportuno...