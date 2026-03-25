Mafia Bignami asfalta la sinistra | Non prendiamo lezioni da chi andava a trovare Cospito e i boss

Durante un intervento parlamentare, il capogruppo di Fratelli d’Italia ha commentato le recenti polemiche sulla presenza di esponenti di sinistra presso soggetti collegati alla criminalità organizzata e su alcune dimissioni di un sottosegretario. Bignami ha affermato che il centrodestra non accetta lezioni da chi si è recato a visitare persone coinvolte in casi di terrorismo o criminalità. Le dichiarazioni sono state pronunciate in un contesto di tensione politica.

Ci hanno provato, dai banchi dell’opposizione, a intimidire il centrodestra speculando sulle dimissioni del sottosegretario Delmastro, ma il capogruppo di FdI, Galeazzo Bignami, ha rispedito le accuse al mittente. Il pulpito della sinistra, sui temi della mafia, non è certo un piedistallo credibile, e quando l’esponente di destra li fa notare, a Montecitorio scoppia la rissa a distanza. “Oggi festeggiamo la duecentesima richiesta di informativa urgente della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, da parte delle opposizioni. Non mi sottraggo ai temi di merito toccati dai colleghi nei loro interventi – ha detto l’esponente di FdI in merito all’esito del referendum sulla riforma della giustizia -. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mafia, Bignami asfalta la sinistra: “Non prendiamo lezioni da chi andava a trovare Cospito e i boss” Articoli correlati Terrorismo, Gasparri: «Chi oggi minimizza è la stessa sinistra che andava a trovare Cospito in carcere»«Quando il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, mise in evidenza la pericolosità del terrorismo anarchico, la sinistra prima lo aggredì e poi lo... Gardini (Fdi): Non prendiamo lezioni sulla sicurezza dalla sinistra(Agenzia Vista) Roma, 9 febbraio 2026 La video dichiarazione in piazza Montecitorio di Elisabetta Gardini di Fratelli d'Italia.