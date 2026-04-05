Nel nuovo aggiornamento di gioco, il centrocampista FC 26 Evo ‘Che tiro!’ si distingue per le elevate statistiche di tiro dalla distanza e potenza, entrambe a 93. Questa evoluzione non si limita a potenziare le capacità offensive, ma trasforma il personaggio in un vero e proprio regista d’assalto, ideale per chi possiede centrocampisti tecnici ma meno efficaci sotto porta. I requisiti richiesti sono pensati per integrare il ruolo con caratteristiche offensive più marcate.

Questa Evoluzione non si limita a migliorare il tiro; crea un vero e proprio “regista d’assalto”. I requisiti sono ottimi per chi ha nel club centrocampisti tecnici ma poco incisivi sotto porta. Dettagli e Vincoli. Scadenza: 17 giorni.. Costo: (Controlla nel menu, solitamente gratuita o con piccoli requisiti in crediti).. Vincoli: OVR max: 87. Posizione: CC. Velocità max: 93. No portieri.. Analisi dei Miglioramenti: Il Piede di Velluto e il Tritolo. I potenziamenti alle statistiche balistiche e di regia sono fuori scala per un centrocampista: Il Cannone nel Piede (+20): Con un valore di 93 in Potenza tiro e 93 in Tiri dalla distanza, ogni conclusione da fuori area diventerà una sentenza. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Evo ‘Che tiro!’: Tiri dalla distanza 93 e Potenza 93! Crea il centrocampista totale con doppio PlayStyle+ (What a hit)

FC 26 Evo ‘Tiro supersonico’: potenza tiro 94 e PlayStyle+ Tiro Potente per distruggere la porta! (supersonic strike)Se senti che alle tue punte manca quel “mordente” per bucare i portieri più forti del gioco, questa è l’Evoluzione che fa per te.

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